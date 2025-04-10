Госсекретарь США рассчитывает на плодотворные переговоры с Ираном

Рубио ожидает позитивного разрешения ситуация вокруг иранской ядерной программы. Он подчеркнул, что США выступают за долгосрочное урегулирование.

Соединенные Штаты рассчитывают на плодотворные переговоры с Ираном. Такое заявление сделал 18 апреля американский госсекретарь Марко Рубио.

Он выразил надежду на то, что эти переговоры приведут к мирному разрешению ситуации вокруг ядерной программы Ирана.

"Мы надеемся, что переговоры продолжатся плодотворно <...>, мы выступаем за мирное долгосрочное урегулирование [ситуации]"

– госсекретарь США

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что американцы не посягают на территории Исламской Республики и ее ресурсы. В то же время он подчеркнул, что не даст Тегерану получить ядерное оружие.

Напомним, в конце той недели в Омане прошли переговоры представителей США и Ирана. Вторая встреча в таком формате состоится уже завтра, 18 апреля.

