Азербайджан напомнил миру о Башлыбельской резне

Нельзя забывать преступления против человечества, такие как Башлыбельская резня, говорится в посвященном этому трагическому событию сообщении МИД Азербайджана.

Преступления против человечества, подобные Башлыбельской резне, никогда не должны быть забыты, говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В ведомстве напомнили, что преступление было совершено 32 года назад, 18 апреля 1993 года, когда ВС Армении оккупировали Кельбаджарский район. 18 мирных азербайджанцев, жителей села Башлыбель, были зверски убиты после того, как их нашли в горных пещерах, где они скрывались в течение 18 дней после того, как село было разграблено. Еще 14 человек были взяты в заложники.

"Эта резня стала частью многолетней политики Армении по этнической чистке, террору и агрессии, направленной на изгнание азербайджанцев с их исконных земель и выдвижение территориальных претензий"

– МИД Азербайджана

В заявлении министерства подчеркивается, что Баку чтит память жертв Башлыбельской резни. В ведомстве обратили внимание на то, что такие преступления против человечества нельзя забывать, они не должны проходить незамеченными.