Вестник Кавказа

Владимир Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Галузину

Галузин Михаил
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент РФ Путин продлил срок государственной службы замглавы МИД Галузину до июня 2026 года.

Российский лидер Владимир Путин продлил срок государственной гражданской службы заместителю министра иностранных дел РФ Михаилу Галузину, информация об этом опубликована на портале правовой информации. 

Сообщается, что Галузин будет оставаться на госслужбе до 14 июня 2026 года. 

Напомним, что Михаил Галузин получил должность замминистра в ноябре 2022 года. Ранее он занимал пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в Японии и Индонезии. Карьера дипломата началась в 1983 году.

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