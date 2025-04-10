Православных Азербайджана с Пасхой поздравил Ильхам Алиев

Глава Азербайджанского государства поздравил христианскую общину с Пасхой. Он пожелал православным счастья и благополучия.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил 18 апреля православную общину страны с праздником Светлой Пасхи.

"Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю вас и всю христианскую общину Азербайджана со священным праздником Пасхи, передаю всем вам пожелания счастья и благополучия"

– глава государства

В поздравительном письме азербайджанского лидера подчеркивается, что в богатом традициями толерантности Азербайджане никогда в истории не было дискриминации по религиозному признаку и по вероисповеданию, а этнокультурное многообразие сохранилось до наших дней

"Пропаганда и поощрение в нашем обществе культуры сосуществования, основанного на взаимном уважении и доверии, прогрессивных социально-нравственных ценностей являются одним из основных направлений государственной политики"

– Ильхам Алиев

Он также указал на то, что пропаганда и поощрение в азербайджанском обществе культуры сосуществования, основанного на взаимном уважении и доверии, прогрессивных социально-нравственных ценностей являются одним из основных направлений государственной политики.

"Сегодня христианской общине принадлежит особое место в нашем обществе, где царит атмосфера национально-духовной солидарности и образцовой толерантности. С удовлетворением хочу отметить, что наши граждане христианского вероисповедания достойно представлены в общественно-политической и культурной жизни страны, внося весомый вклад в развитие и прогресс нашего родного дома – Азербайджана"

– президент АР

Помимо этого, он обратил внимание на то, что данный праздник олицетворяет обновление, возрождение, чувства сострадания и милосердия.

"В этот светлый день я еще раз желаю каждому из вас хорошего праздника, вашим семьям – радости и благосостояния"

– лидер республики