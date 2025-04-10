Вестник Кавказа

Важность возобновления диалога США и РФ подчеркнул Рубио

Важность возобновления диалога США и РФ подчеркнул Рубио
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Госсекретарь США указал на важную роль возобновления российско-американских контактов. Диалог сторон был прерван на 3,5 года, напомнил он.

Важность контактов Вашингтона и Москвы подчеркнул госсекретарь США Марко Рубио, общаясь с прессой в аэропорту Ле-Бурже во Франции.

"С российской (стороной) мы не общались три с половиной года. Я считаю важным, что произошел диалог"

– Рубио

Напомним, контакты РФ и США возобновились в 2025 году. Состоялось уже несколько раундов консультаций. Дважды по телефону общались лидеры двух стран Владимир Путин и Дональд Трамп.

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