Важность возобновления диалога США и РФ подчеркнул Рубио

Госсекретарь США указал на важную роль возобновления российско-американских контактов. Диалог сторон был прерван на 3,5 года, напомнил он.
Важность контактов Вашингтона и Москвы подчеркнул госсекретарь США Марко Рубио, общаясь с прессой в аэропорту Ле-Бурже во Франции.
"С российской (стороной) мы не общались три с половиной года. Я считаю важным, что произошел диалог"
– Рубио
Напомним, контакты РФ и США возобновились в 2025 году. Состоялось уже несколько раундов консультаций. Дважды по телефону общались лидеры двух стран Владимир Путин и Дональд Трамп.