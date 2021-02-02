В РУСАДА рассказали о планах добиться своего восстановления

Глава РУСАДА верит, что российские спортсмены скоро смогут получить допуск к международным соревнованиям. По ее словам, это вполне реальный сценарий при наличии помощи со стороны заинтересованных структур.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) рассчитывает вернуть себе статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу в обозримой перспективе. Об этом сообщила гендиректор агентства Вероника Логинова.

Она подчеркнула, что это вполне возможно, если будет помощь со стороны заинтересованных структур.

"При помощи со стороны заинтересованных структур в скором времени мы добьемся своего восстановления. Мне нравится позиция нашего министра спорта в отношении восстановления РУСАДА и возвращения отечественных спортсменов на международную арену"

– руководитель РУСАДА

Она считает, что это получится сделать при продолжении взаимодействия и более активной работе на данном направлении.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил РУСАДА статуса соответствия WADA в конце 2020 года.