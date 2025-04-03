Вестник Кавказа

Туристов в Армении стало меньше

Туристов в Армении стало меньше
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
По итогам первого квартала турпоток в Армению сократился. Лидером среди туристов является Россия. В тройку также вошли Иран и Грузия.

С начала текущего года в Армении побывало 386 741 путешественник, что на 47 684 человека меньше прошлогодних показателей, пишет Комитет по туризму республики.

Лидером по количеству прибывших туристов является Россия. С января 2025 года в Армении отдохнуло 142 846 россиян – 37% от общего туристического потока.

В тройку лидеров вошли Грузия, откуда приехало 52 248 туристов, а также Иран с показателем 34 344 человек. Далее идут Филипинны (7 151) и Индия (5 994).

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