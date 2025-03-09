Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Баку

В столице Азербайджана сегодня начался Кубок мира по художественной гимнастике. Турнир будет проходить по 20 апреля. В нем участвуют грации из 38 стран мира.
Баку принимает очередной Кубок мира по художественной гимнастике.
На масштабные состязания собрались представительницы 38 стран мира.
Гимнастки разыграют медали в упражнениях с отдельными предметами. Кроме того, они выступят и в многоборье.
От азербайджанской сборной за награды кубка поборются Камилла Сеидзаде и Зохра Джафарова, которые покажут индивидуальные программы.
Участнице, которая наберет больше всего баллов, по традиции вручат кубок AGF Trophy.
Стоит отметить, что соревнования будут проходить по 20 апреля.