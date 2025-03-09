Вестник Кавказа

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Баку

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Азербайджана сегодня начался Кубок мира по художественной гимнастике. Турнир будет проходить по 20 апреля. В нем участвуют грации из 38 стран мира.

Баку принимает очередной Кубок мира по художественной гимнастике.

На масштабные состязания собрались представительницы 38 стран мира.

Гимнастки разыграют медали в упражнениях с отдельными предметами. Кроме того, они выступят и в многоборье.

От азербайджанской сборной за награды кубка поборются Камилла Сеидзаде и Зохра Джафарова, которые покажут индивидуальные программы.

Участнице, которая наберет больше всего баллов, по традиции вручат кубок AGF Trophy.

Стоит отметить, что соревнования будут проходить по 20 апреля.

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