Вестник Кавказа

Китай приостановил импорт СПГ из США

Китай приостановил импорт СПГ из США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
КНР временно прекращает импорт СПГ из США. Это на руку России, которая может значительно увеличить свою долю на китайском рынке ресурсов.

Китай временно приостановил закупки сжиженного природного газа (СПГ) у США. Это произошло на фоне тарифного противостояния двух стран, пишут СМИ. 

Сообщается, что танкеры с "голубым топливом" из США заходили в китайские порты в начале февраля. 

Тарифы на СПГ из США составляют в настоящий момент около 50%, что практически исключает рентабельность поставок. На фоне прекращения поставок энергоресурсов из США КНР может увеличить импорт из России. 

Напомним, что Дональд Трамп ввел таможенные пошлины на продукцию из 185 стран и территорий 2 апреля. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. Позже он приостановил их действие на 90 дней, чтобы провести торговые переговоры. При этом президент США повысил тариф для Китая до 145%.

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