Вестник Кавказа

Китай нарастит покупку российского СПГ в 2025 году

Флаг Китая
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В этом году КНР будет закупать у РФ больше сжиженного природного газа, сообщил посол. Он отметил, что покупателей в Китае очень много.

Китай увеличит импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в 2025 году, такое заявление сделал посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

"Я точно знаю, что покупателей очень много. Они обращаются с такой просьбой. Мы старались, как посольство, помогать устанавливать контакты с российскими поставщиками. Я думаю, что обязательно больше (будет объем поставок - ред)"

– посол

Дипломат отметил, что между странами расчет за энергоресурсы на 90% ведется в нацвалютах.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
655 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Россия и Китай сократили товарооборот

Россия и Китай сократили товарооборот

Руденко: торговые войны еще сильнее сблизят Россию и Китай

Руденко: торговые войны еще сильнее сблизят Россию и Китай

Кремль анонсировал визит Си Цзиньпина в РФ

Кремль анонсировал визит Си Цзиньпина в РФ

Россия, Иран и Китай рассматривают сценарии после СВПД

Россия, Иран и Китай рассматривают сценарии после СВПД

Китай поддержал Россию в переговорах по иранской ядерной программе

Китай поддержал Россию в переговорах по иранской ядерной программе

Россия, Китай и Иран обсудят ядерные вопросы в Москве

Россия, Китай и Иран обсудят ядерные вопросы в Москве

Захарова рассказала о важности визита Си Цзиньпина в Россию

Захарова рассказала о важности визита Си Цзиньпина в Россию

Сергей Лавров и Ван И обсудили иранскую ядерную программу

Сергей Лавров и Ван И обсудили иранскую ядерную программу

Отношения России и Китая развиваются удовлетворительно - Путин

Отношения России и Китая развиваются удовлетворительно - Путин

Путин примет главу МИД Китая в Кремле

Путин примет главу МИД Китая в Кремле

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы