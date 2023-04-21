Китай нарастит покупку российского СПГ в 2025 году

В этом году КНР будет закупать у РФ больше сжиженного природного газа, сообщил посол. Он отметил, что покупателей в Китае очень много.

Китай увеличит импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в 2025 году, такое заявление сделал посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

"Я точно знаю, что покупателей очень много. Они обращаются с такой просьбой. Мы старались, как посольство, помогать устанавливать контакты с российскими поставщиками. Я думаю, что обязательно больше (будет объем поставок - ред)"

– посол

Дипломат отметил, что между странами расчет за энергоресурсы на 90% ведется в нацвалютах.