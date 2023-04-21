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Россия наращивает поставки СПГ в Китай

Россия наращивает поставки СПГ в Китай
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Поставки СПГ в Китай из РФ в январе - марте выросли на 67,7%. По физическому объему закупаемого Китаем СПГ Россия находится на четвертом месте.

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из РФ в Китай в январе - марте увеличились в годовом исчислении на 67,7%, до 1,62 млн тонн, проинформировало Главное таможенное управление КНР

Уточняется, что по стоимости импорт энергоносителя из РФ вырос на 80,8%, превысив $1,32 млрд, по физическому объему закупаемого Китаем СПГ Россия находится на четвертом месте.

Главным поставщиком сжиженного газа КНР за первые три месяца 2023 года остается Австралия (5,34 млн тонн за $3,7 млрд).

Россия наращивает поставки СПГ в Китай

Россия наращивает поставки СПГ в Китай

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