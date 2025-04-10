Железная дорога Горадиз-Агбенд построена на 63%

Строительство железнодорожной линии Горадиз-Агбенд выполнено на 63%, рассказали в компании "Азербайджанские железнодорожные дороги".

Создание железной дороги Горадиз-Агбенд продолжается – о ходе процесса рассказали в компании "Азербайджанские железные дороги".

По информации АЖД, строительно-монтажные работы осуществлены уже на 63%. Проектные работы выполнены на 83%.

В компании напомнили, что в общей сложности в рамках проекта планируется построить 534 инженерных сооружения и 70 стрелочных переводов. На протяжении пути также будут возведены восемь станций.

Напомним, что железнодорожная ветка Горадиз-Агбенд станет одной из ключевых транспортных артерий Зангезурского коридора. С одной стороны, она свяжет основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой. С другой стороны, эта железная дорога станет еще одним сегментом Срединного коридора и увеличит возможности для грузоперевозок по маршруту Восток-Запад-Восток.

Стоит отметить, что ранее в Госагентстве автодорог Азербайджана рассказали, что строительство автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд, то есть Зангезурского коридора, окончено на 93%.