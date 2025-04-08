Зангезурский коридор построен на 93%

Автомобильная дорога Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд – Зангезурский коридор – проложена на 93%. Полностью дорогу планируется запустить в ближайшем будущем.

Строительство автодороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд, то есть Зангезурский коридор, завершено на 93%, рассказали в Госагентстве автодорог Азербайджана.

В ведомстве напомнили, что фундамент Зангезурского коридора был заложен президентами Азербайджана и Турции и что дорога имеет стратегическое значение, помогая установлению новых контактов в регионе – экономических, транспортных и коммуникационных.

Протяженность дороги, а точнее ее основной трассы, составляет 123,6 км, общая длина дороги – 149,9 км. Технический класс – 1B, что гарантирует высокую скорость движения и его безопасность. Ширина дороги составляет 14-21 м, ширина земляного полотна – 21,5-29,5 м, число полос варьируется от 4 до 6.

"В рамках проекта строится 261 труба (16 814 м), 55 переходов (3781 м) и 28 мостов (2090 м). Также вдоль дороги строятся 3 тоннеля, общая длина которых составляет 12 032 м"

– агентство

В ведомстве подчеркнули, что строительство ведется с использованием высококачественных материалов и технологий. В агентстве уточнили, что на значительной протяженности дороги уже выполнены работы по подготовке земляного полотна, уложен выравнивающий слой, завершены нижний и верхний слои основания. Объем асфальтных работ достигает в общей сложности 950 тыс кубических метров, объем земляных работ – 61 646 373 кубических метров. Уточняется, что эти факторы помогут сделать дорогу прочной и долговечной.

В агентстве рассказали и о тоннелях – важном элементе Зангезурского коридора. Они уже практически достроены, там завершены работы по бурению и распылению бетона.

"В рамках проекта строится в общей сложности 28 мостов, из которых 16 являются водопропускными, а 12 – автомобильными. Строительство 19 мостов уже завершено, а работы на 8 мостах продолжаются"

– агентство

Кроме того, на сегодня уже выполнено строительство переходов, проложены 258 округлых и 42 прямоугольных труб.

В ведомстве напомнили, что автодорога Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд представляет собой часть магистральной автодороги Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезур. Она очень важна для соединения других районов Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой.

Госагентство напомнило, что Зангезурский коридор важен не только как инфраструктурный проект, но и как значимый элемент региональной интеграции.

"Эта дорога станет важным инструментом не только для укрепления транспортной системы, но и для ускорения развития экономики в регионе и укрепления стратегических связей"

– ведомство

В агентстве уточнили, что полный запуск дороги запланирован уже на ближайшее время.