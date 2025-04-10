Минсельхоз Дагестана получил нового руководителя

Аграрным сектором Дагестана будет управлять Зураб Куччаев, который назначен врио министра. Он сменил на посту Мухтарбия Аджекова.
Зураб Куччаев получил должность врио министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана, передает пресс-служба главы республики.
Отметим, что Куччаев ранее работал на посту замминистра сельского хозяйства Дагестана. Карьерный путь госдеятеля начался в правоохранительных органах.
Напомним, что занимавший ранее пост министра Мухтарбий Аджеков был уволен с должности. Это произошло на фоне коррупционного расследования в ведомстве.