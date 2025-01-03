Зерновая биржа будет создана в рамках БРИКС

Страны объединения БРИКС поддержали идею о создании зерновой биржи. Данную инициативу российское руководство выдвинуло в прошлом году.

В рамках БРИКС будет создана зерновая биржа, страны объединения выступили с поддержкой российской инициативы, следует из текста декларации, принятой по итогам встречи министров сельского хозяйства стран БРИКС, которая состоялась в Бразилии.

"Мы признаем важность дальнейшей проработки инициативы по созданию платформы для торговли зерном в рамках <...> зерновой биржи БРИКС, а также ее последующего <...> распространения на другие сельскохозяйственные продукты и сырьевые товары"

– декларация

С идеей о зерновой бирже выступил на саммите БРИКС в Казани в прошлом году российский лидер Владимир Путин.