Вестник Кавказа

Доллар упал до 80 рублей

Доллар упал до 80 рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Курс доллара опускался ниже отметки в 81 рубль. Европейская валюта к тому времени падала до 92,2 рубля. Юань опустился ниже 11 рублей.

Курс доллара на межбанковском рынке сегодня опустился ниже 81 рубля – это минимум с 18 марта, свидетельствуют данные торгов.

Американская валюта упала до 80,88 рубля, однако ближе к 11:15 по московскому времени она отыграла несколько позиций и поднялась выше 81 рубля.

Курс евро к тому времени показывал схожую с долларом динамику, просев утром до 92,2 рубля. Юань на Московской бирже достиг минимума с июня 2024 года – 10,98 рублей.

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