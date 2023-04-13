Путин поздравил парламент Дагестана с 30-летием

Владимир Путин поздравил депутатов парламента Дагестана с 30-летием органа. Он пожелал им успехов и всего самого доброго.

Российский президент Владимир Путин поздравил депутатов дагестанского парламента с 30-летним юбилеем Народного собрания Дагестана, письмо опубликовано на сайте Кремля.

Глава государств отметил, что парламент за последние годы проделал важную и многогранную работу для дальнейшего развития общественных процессов в республике.

Лидер страны напомнил, что в столь тяжелые для республики и России времена Народное собрание Дагестана сумело сплотить жителей региона для решения главных проблем.

Путин выразил уверенность, что любовь к родной земле, компетентность, взаимодействие с исполнительными органами позволят парламенту трудиться с полной отдачей.

В заключение президент пожелал парламентариям успехов и всего самого доброго.