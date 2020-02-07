Вестник Кавказа

В Баку представят оперу Вайнштейна "Золушка" в постановке "Геликона"

В Баку представят оперу Вайнштейна "Золушка" в постановке "Геликона"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Театр "Геликон-опера" в рамках гастролей покажет в Баку оперу "Золушка" азербайджанского композитора Леонида Вайнштейна. Запланировано два представления, они пройдут 19 апреля.

В Баку во Дворце имени Гейдара Алиева в эту субботу можно будет увидеть оперу "Золушка" в постановке московского театра "Геликон-опера".

Опера была создана выдающимся азербайджанским композитором Леонидом Вайнштейном в Баку, также в Баку прошла ее мировая премьера. "Геликон" покажет "Золушку" в Баку в этом году по случаю 80-летия со дня рождения Леонида Вайнштейна.

Постановку "Золушки" готовит международная команда профессионалов, а в исполнении задействованы лучшие силы театра.

"Золушка" - очень красивая опера, настоящая сказка, действие которой может происходить в любое время. Мы хотим, чтобы она была интересна не только детям, но и зрителям любого возраста. Наш спектакль предназначен для семейного просмотра", - поделился режиссер-постановщик Илья Ильин.

Музыкальный руководитель оперы - народный артист Азербайджана Ялчин Адигезалов, художественный руководитель - народный артист России Дмитрий Бертман. Автор оперы - Леонид Вайнштейн, ученик знаменитого композитора Кара Караева.

Отметим, что мировая премьера "Золушки" прошла в Баку на сцене Азербайджанского академического Театра оперы и балета в 1985 году. Спустя 40 лет "Геликон-опера" представит свою постановку в которой задействованы необычные декорации и уникальные голографические технологии. А помимо традиционных героев сказки, на сцене оживут Тетушка Метла, Дядюшка Утюг и Отважный Чайник.

Показы "Золушки" в Баку состоятся 19 апреля в 14:00 и 19:00 в рамках пятых гастролей "Геликона" в азербайджанскую столицу.

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