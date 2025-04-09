На Верхнем Ларсе разрешили движение большегрузов

Проезд грузовых автомобилей через Верхний Ларс вновь разрешен. Сегодня Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов транспорта.
Фурам открыли путь через российско-грузинскую границу.
Со стороны Грузии дорога расчищена, восстановлено движение большегрузов. На участках Млета-Гудаури, Гудаури-Коби и Степанцминда-Ларс автомобильное движение осуществляется беспрепятственно.
Ранее проезд большегрузов на границе РФ и Грузии был ограничен из-за невозможности обеспечить безопасный проезд в связи с ситуацией на грузинской стороне. На утро пятницы электронная очередь на Верхнем Ларсе собрала более 5,2 тыс грузовиков.
Накануне вечером Верхний Ларс открылся для автобусов и легковушек.