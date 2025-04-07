Вестник Кавказа

Самолет Finnair экстренно приземлился в Баку

Самолет Finnair экстренно приземлился в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экипажу лайнера Finnair пришлось прервать полет в Хельсинки из-за состояния здоровья пассажира. Для оказания помощи ему воздушное судно приземлилось в азербайджанской столице.

Самолет авиакомпании Finnair, направлявшийся из Бангкока в Хельсинки, совершил экстренную посадку в Баку. Об этом рассказали в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где и приземлился лайнер.

Экипаж самолета принял решение о посадке в связи с резким ухудшением здоровья одного из пассажиров.

Воздушное судно приземлилось в столице Азербайджана в 12:06 по местному времени (11:06 мск). Там пассажира уже ждали врачи. Они оказали ему первую помощь, а затем отвезли в одно из медучреждений города.

Напомним, международный аэропорт Гейдар Алиев располагается в 25 км от Баку. В нем работают два пассажирских и два грузовых терминала.

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