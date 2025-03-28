Более 400 человек тушат крупные природные пожары в горах Дагестана

Масштабные ландшафтные пожары разгорелись накануне в двух районах Дагестана – Левашинском и Акушинском. Оба чрезвычайных происшествия случились в труднодоступной местности, что значительно осложняет процесс тушения. С огнем борются в общей сложности 423 человека.

Сильные пожары, которые начались накануне, продолжают тушить в горах Дагестана, сообщает управление МЧС по республике.

Оба возгорания начались накануне. В Акушинском районе загорелась сухая растительность на расстоянии полутора километров от села Аметеркмахи. К 18.35 мск площадь пожара составила порядка 300 "квадратов". Пламя пылало буквально на вершине горы, в месте, куда пожарная техника не могла подъехать. Поэтому сегодня утром из Махачкалы к месту ЧП отправилась аэромобильная группировка из 30 человек. А в общей сложности изначально пожар тушили 75 огнеборцев.

В Левашинском районе пожар также начался накануне, у села Инкучимахи, а точнее, на расстоянии 1,7 км от него. Там горело сначала 100 кв м сухой растительности, затем площадь выросла до 500 кв м. Пожар фиксировался на трех участках, все они были расположены на вершине горы. В воскресенье возгорание тушили 123 человек.

Сегодня утром количество пожарных, направленных на тушение пожара на сопредельной территории Акушинского и Левашинского районов, было увеличено. В МЧС уточнили, что активное горение происходит на 300 "квадратах", а всего пожар тушат 270 человек.

По данным на вечер понедельника в Акушинский район прибыла еще одна аэромобильная группировка, число пожарных на месте выросло до 210 специалистов.

В Левашинском районе пожар удалось локализовать: для этого была создана минерализованная полоса на протяженности двух километров. Там с огнем борются 213 специалистов.

"Тушение осложняется труднодоступной местностью, удаленностью очагов и сильным ветром"

– МЧС

В спасательном ведомстве особенно подчеркнули, что населенных пунктам и экономическим объектам ничего не угрожает.