Узбекистан запустит спутник вместе с компанией Маска

Узбекистан обсуждает со SpaceX запуск собственного спутника. В США состоялась встреча делегации Uzcosmos с представителями американской компании.

Делегация Агентства космических исследований и технологий Узбекистана, находящаяся с визитом в США, провела переговоры с компанией Илона Маска SpaceX.

Как сообщает пресс-служба Агентства, на встрече делегация из Ташкента поднимала вопрос, связанный с запуском научно-технологического искусственного спутника.

Отмечается, что спутник планируют собрать узбекистанские молодые инженеры, с использованием ракет американского предприятия.

Помимо этого, они обменялись мнениями по разрабатываемой в стране стратегии по космическим исследованиям и технологиям до 2035 года.

Кроме того, гости из Узбекистана ознакомились с производственными процессами и мощностями SpaceX по сборке ракеты-носителя Falcon 9.