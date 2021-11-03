Вестник Кавказа

Узбекистан запустит спутник вместе с компанией Маска

Узбекистан запустит спутник вместе с компанией Маска
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Узбекистан обсуждает со SpaceX запуск собственного спутника. В США состоялась встреча делегации Uzcosmos с представителями американской компании.

Делегация Агентства космических исследований и технологий Узбекистана, находящаяся с визитом в США, провела переговоры с компанией Илона Маска SpaceX.

Как сообщает пресс-служба Агентства, на встрече делегация из Ташкента поднимала вопрос, связанный с запуском научно-технологического искусственного спутника.

Отмечается, что спутник планируют собрать узбекистанские молодые инженеры, с использованием ракет американского предприятия.

Помимо этого, они обменялись мнениями по разрабатываемой в стране стратегии по космическим исследованиям и технологиям до 2035 года.

Кроме того, гости из Узбекистана ознакомились с производственными процессами и мощностями SpaceX по сборке ракеты-носителя Falcon 9.

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