Председатель УМК поздравил православных Азербайджана с Пасхой

Глава УМК поздравил православную общину Азербайджана с Пасхой, которая в этом году будет отмечаться 20 апреля.

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде направил поздравление православной общине Азербайджана по случаю праздника Пасхи.

Глава УМК в своем поздравлении отметил образцовый уровень сотрудничества и братских отношений между мусульманами и православными в Азербайджане.

"Да поможет всем нам Всевышний в наших благих устремлениях и служении Единому Создателю, на благо нашей общей Родины и всего рода человеческого"

– Аллахшукюр Пашазаде

Отметим, что Пасха в этом году выпала на 20 апреля. Католики и православные в 2025 году отмечают праздник в один день.