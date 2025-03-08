В Тбилиси возможную отмену безвиза с ЕС назвали шантажом

Евросоюз использует возможность приостановки безвизового режима как рычаг давления на другие страны. При этом Грузии не стоит опасаться, что безвиз с ЕС будет отменен.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили высказался по поводу заявлений Евросоюза о том, что для грузинских граждан может быть приостановлен безвизовый режим.

По мнению Папуашвили, ЕС занимается политическим шантажом.

"Часть брюссельской бюрократии сегодня хочет иметь рычаги влияния на другие страны. Что касается Грузии, то для этого нет никаких оснований"

– Шалва Папуашвили

Он напомнил, что граждане Грузии, которые едут на отдых в страны Европы, вносят вклад в экономику региона, так как тратят там деньги. Спикер грузинского парламента подчеркнул, что безвиз не является "манной небесной".

По мнению Папуашвили, гражданам Грузии не стоит опасаться отмены безвиза с Европейским Союзом.