Топурия хочет сразиться с Махачевым и Макгрегором

Илия Топурия заинтересован в боях с Исламом Махачевым и Конором Макгрегором. Ранее он отказался от поединка против Армана Царукяна.

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе Илия Топурия подтвердил настрой на поединок с обладателем чемпионского титула в легком весе Исламом Махачевым.

В гостях популярного подкаста Джо Рогана он подчеркнул, что не собирается отказываться от этого боя и дождется Махачева, Идею о промежуточном поединке с другим спортсменом Топурия отверг.

Кроме того, Илия рассказал, что ему интересно было бы провести поединок с ирландцем Конором Макгрегором.”

"Что бы я ответил на предложение подраться с ним? Я бы принял. А почему бы и нет?"

– Илия Топурия

Напомним, Топурия стал обладателем чемпионского пояса в полулегком весе, победив Александра Волкановски на UFC 298. В бою с Максом Холлоуэем на UFC 308 он защитил звание чемпиона.

