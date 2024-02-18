Вестник Кавказа

Боец UFC Топурия захотел чемпионского поединка в легком весе

Бойцовские перчатки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Илия Топурия отказался от поединка против Армана Царукяна. Непобежденный спортсмен хочет чемпионский бой.

Экс-чемпион UFC среди полулегковесов Илия Топурия отказался от бойцовского поединка против представителя Армении Армана Царукяна, пишет ТАСС.

В команде "Матадора" сообщили, что спортсмен не намерен драться за статус претендента с Царукяном или с кем-то другим, он желает чемпионского поединка.

Ранее 28-летний Илия отказался от пояса чемпиона в полулегком весе и перебрался в легкий вес. На его счету 16 успешных поединков и ни одного проигрыша.

Стоит добавить, что действующим чемпионом UFC среди легковесов является россиянин Ислам Махачев.

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