Вестник Кавказа

"Ахмат" заплатит штраф за отключение света на матче в Грозном

матч между “Ахматом“ и “Ростовом“
© Фото: соцсети футбольного клуба “Ахмат“
КДК оштрафовал ФК "Ахмат" за отключение света на последней домашней игре грозненцев в чемпионате. Соперником команды из столицы Чечни был "Ростов".

Грозненскому футбольному клубу "Ахмат" предстоит заплатить штрафа за отключение света на последней игре чемпионата России в Грозном.

Соответствующее решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

"Перед матчем "Ахмат" - "Ростов" были сбои с освещением, также остановка игры на 70-й минуте. "Ахмат" оштрафован на 50 тыс рублей за нарушение технического регламента"

– глава комитета Артур Григорьянц

Встреча 24-го тура национального первенства между "Ахматом" и "Ростовом" прошла в прошлую субботу. Победу в ней со счетом 2:1 одержали хозяева.

В КДК РФС отмечали, что перед матчем были зафиксированы сбои электроосвещения. Кроме того, из-за проблем с освещением в середине второго тайма игру пришлось прервать почти на 9 минут.

Турнирная таблица

В настоящее время "Ахмат", в активе которого 23 очка, располагается на 13-й строчке в чемпионате. "Ростов" с 33 очками находится на 8-м месте. В 25-м туре грозненская команда сыграет в гостях с лидером чемпионата "Краснодаром".

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