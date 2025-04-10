Вестник Кавказа

Эрдоган утвердил Соглашение о сотрудничестве по газу с Азербайджаном

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Президент Турции Редежп Тайип Эрдоган утвердил азербайджано-турецкое соглашение о сотрудничестве по газу. Документ был подписан в мае 2024 года.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган утвердил Соглашение о сотрудничестве в области природного газа, заключенное между правительствами Турции и Азербайджана.

Такое решение главы государства было размещено в официальной газете турецкого правительства Resmi Gazete.

Напомним, что данное азербайджано-турецкое соглашение было заключено в Стамбуле. Церемония подписания состоялась 14 мая минувшего года. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил его 8 июля прошлого года.

Как следует из документа, Баку и Анкара нацелены на дальнейшее развитие успешного сотрудничества в области энергетики. Азербайджан и Турция также признают значимую роль, которую обе страны играют в обеспечении энергобезопасности – она заключается в том числе в диверсификации источников энергоснабжения – как взаимно, так и для Европы.

Кроме того, в соглашении стороны обращают внимание на успешное сотрудничество по ряду проектов. В их числе TANAP, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум. Кроме того, Баку и Анкара успешно сотрудничают в рамках первой и второй фаз месторождения "Шахдениз".

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