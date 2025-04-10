Армения разграбила природные ресурсы Азербайджана – Эльчин Юсубов

Во время оккупации Армения разграбила природные ресурсы оккупированных территорий Азербайджана, заявил спецпредставитель президента в Ханкенди, Ходжалинском и Агдеринском районах Эльчин Юсубов.

Разграбление природных ресурсов велось Арменией на азербайджанских землях во время оккупации, заявил спецпредставитель президента АР в Ханкенди, Ходжалинском и Агдеринском районах Эльчин Юсубов в Карабахском Университете в ходе визита представителей иностранного дипломатического корпуса.

Он подчеркнул, что на протяжении трех десятков лет армянская сторона совершала серьезные военные преступления, направленные против Азербайджана, передает Report.

"В тот период существующая инфраструктура оставалась без присмотра, вырубались леса, загрязнялись водоемы, разграблялись природные ресурсы. Религиозно-культурные памятники, принадлежащие азербайджанскому народу, были разрушены, наши исторические памятники фальсифицировались, были разрушены могилы"

– Эльчин Юсубов

Спецпредставитель президента обратил внимание на серьезный ущерб, который был нанесен за время оккупации архитектурному стилю Ханкенди. Он уточнил, что в городе не было создано ни одной системы, которая соответствовала бы требованиям современной городской жизни.

Эльчин Юсубов сообщил также, что во время восстановительных работ, которые ведутся на освобожденных территориях, были найдены массовые захоронения азербайджанцев, которые были убиты в период Первой Карабахской войны.