Иностранные дипломаты посетили Ханкенди и Шушу

Визит представителей дипкорпуса в города Ханкенди и Шуша на освобожденных территориях Азербайджана проходит сегодня. Хикмет Гаджиев сопровождает дипломатов, которые знакомятся с возрождаемым Карабахом.

Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в сопровождении помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмета Гаджиева совершают визит в города Карабахского экономического района.

"С дипломатическим корпусом, аккредитованным в Баку, мы приземлились в аэропорту Физули. Мы направляемся в Шушу и Ханкенди"

– Хикмет Гаджиев

Он отметил, что постконфликтное восстановление и преобразование Карабаха и Восточного Зангезура впечатляет. Азербайджан создал новый статус-кво в регионе Южного Кавказа, добавил Хикмет Гаджиев.

В рамках программы визита состоялось посещение Карабахского университета в Ханкенди. В университете их встретил спецпредставитель президента АР в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов. Ректор вуза Шахин Байрамов рассказал дипломатам об учебном процессе. Также состоялась встреча со студентами.

После ознакомления с городом Ханкенди дипломаты отправятся в Шушу, ознакомятся с проводимыми там работами по благоустройству и строительству.

В визите участие принимают более 100 дипломатов и военных атташе из 33 стран и 7 международных организаций, аккредитованных в Азербайджане. Это одна из ознакомительных поездок на восстанавливаемые территории, организованная по поручению азербайджанского лидера Ильхама Алиева.