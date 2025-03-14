На восстановление освобожденных территорий потратят более $11,5 млрд в Азербайджане

Руководство Азербайджана намерено увеличить финансирование освобожденных от оккупации районов. В прошлом году на эти цели потратили около $2,3 млрд.

В течение ближайших пяти лет в Азербайджане планируется потратить на восстановление освобожденных земель 20 млрд манатов (около $11,7 млрд). Об этом сказано в обнародованных Минфином республики Среднесрочных бюджетных рамках на 2025-2029 годы.

В документе подчеркивается, что данные расходы составят примерно 30% капитальных расходов государственного бюджета.

Напомним, на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации земель в период с 2021 по 2024 год в республике потратили 17,6 млрд манатов (в районе $10,3 млрд) бюджетных средств. В нынешнем году на это с,обираются потратить 4 млрд манатов (примерно $2,3 млрд).