Вестник Кавказа

В освобожденных районах Азербайджана создали 2,5 тыс рабочих мест в 2024 году

В освобожденных районах Азербайджана создали 2,5 тыс рабочих мест в 2024 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Свыше 2,5 тыс новых рабочих мест было создано на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, что в 2 раза больше показателей 2023 года. Больше всего их появилось в Ханкеди.

На освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана создали 2,5 тыс новых рабочих мест за 2024 год, согласно данным Госкомстата страны.

В сравнении с 2023 годом на освобожденных территориях стало на 1,3 тыс или в 2 раза больше рабочих мест. Больше всего их было создано в Ханкеди (702), меньше всего – в Агдере (9).

В этом направлении наибольший рост был зафиксирован в Ходжалинском районе: в 2024 году было создано 232 новых рабочих места, что в 38 раз больше показателей 2023 года, когда в Ходжалы было создано всего 6 новых мест для трудоустройства.

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