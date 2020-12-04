Это сигнал всему миру – Аракчи о послании Хаменеи Путину

Глава иранской дипломатии Аракчи заявил, что послание Хаменеи Путину является сигналом всему миру о тесных связях Москвы и Тегерана.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал о значении послания от верховного лидера ИРИ Али Хаменеи, которое глава дипломатии Исламской Республики передал в четверг российскому лидеру Владимиру Путину. По словам Аракчи, это сигнал миру об особом значении РФ как стратегического партнера Ирана.

"Это послание направлено не только российскому лидеру господину Путину, а с другой стороны, это послание направлено как сигнал всему миру, что Иран считает Россию своим стратегическим партнером и важным соседом"

– Аббас Аракчи

Напомним, что Аббас Аракчи встречается с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Стороны намерены обсудить развитие отношений между Москвой и Тегераном, партнерство в рамках региональных проектов и другие темы. Также стороны затронут текущие переговоры между Ираном и США по иранскому атому, первый раунд которых прошел в Омане 12 апреля, а второй пройдет там же 19 апреля.