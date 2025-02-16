Вестник Кавказа

Уиткофф перед переговорами с Ираном встретится с главой "Моссада"

Уиткофф перед переговорами с Ираном встретится с главой "Моссада"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже завтра в Омане должна пройти вторая встреча представителей США и Ирана. В преддверии этих переговоров спецпосланник главы Белого дома планирует пообщаться с руководителем израильской разведки.

Спецпосланник президента Соединенных Штатов намерен перед переговорами с Ираном провести встречу с главой израильской разведки "Моссад". Об этом сообщают израильские источники.

По их данным, встреча Стивена Уиткоффа и Давила Барнеа должна состояться в Париже 18 апреля.

Вместе с руководителем разведки в столицу Франции должен прилететь израильский министр стратегического планирования Рон Дермер.

Ранее в канцелярии премьер-министра Израиля сообщили, что еврейское государство не позволит Ирану обзавестись ядерным оружием.

Напомним, в прошлую субботу в Омане прошли ирано-американские переговоры по ядерной сделке. Вторая встреча в этом формате состоится завтра.

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