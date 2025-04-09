Вестник Кавказа

Между Атырау и Баку запустят прямые рейсы

Между Атырау и Баку запустят прямые рейсы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Air Astana с конца весны начинает совершать полеты между Атырау и Баку. Время в пути займет около полутора часов.

Авиакомпания Air Astana с 31 мая запустит прямые рейсы между Атырау и Баку, передает пресс-служба перевозчика. 

Полеты будут выполняться трижды в неделю – по понедельникам, субботам и средам. Рейсы будут выполняться в вечернее время. Сообщается, что время в пути составит около полутора часов. 

Пассажиров ждут авиалайнеры Airbus A320/A321, в которых предусмотрены салоны бизнес- и эконом-классов. 

Новое направление позволит дополнить популярный маршрут между Алматы и Баку.

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