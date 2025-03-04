Баку и Ташкент поговорили о развитии отношений

Министр экономики Азербайджана встретился с главой Мининвестиций Узбекистана. Стороны отметили интенсивное развитие связей.

Глава министерства экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел переговоры с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым в формате видеоконференции.

Как пишет пресс-служба Минэкономики АР, стороны отметили развитие двусторонних отношений между странами, визиты на высоком уровне, а также проводимые встречи и мероприятия.

Министры подчеркнули, что у Баку и Ташкента есть большой потенциал для эффективного сотрудничества в различных направлениях. Они добавили, что работа по реализации таких возможностей продолжается.

Помимо этого, главы ведомств заявили об интенсивном развитии двусторонних экономических связей, а также поделились мнениями о развитии сотрудничества в области инвестиций и реализации совместных проектов.