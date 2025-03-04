Вестник Кавказа

Баку и Ташкент поговорили о развитии отношений

Рукопожатие
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министр экономики Азербайджана встретился с главой Мининвестиций Узбекистана. Стороны отметили интенсивное развитие связей.

Глава министерства экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел переговоры с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым в формате видеоконференции.

Как пишет пресс-служба Минэкономики АР, стороны отметили развитие двусторонних отношений между странами, визиты на высоком уровне, а также проводимые встречи и мероприятия.

Министры подчеркнули, что у Баку и Ташкента есть большой потенциал для эффективного сотрудничества в различных направлениях. Они добавили, что работа по реализации таких возможностей продолжается.

Помимо этого, главы ведомств заявили об интенсивном развитии двусторонних экономических связей, а также поделились мнениями о развитии сотрудничества в области инвестиций и реализации совместных проектов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
730 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Спикеры парламентов Азербайджана и Узбекистана обсудили сотрудничество двух стран

Спикеры парламентов Азербайджана и Узбекистана обсудили сотрудничество двух стран

Открытый международный кубок по художественной гимнастике завершился в Баку

Открытый международный кубок по художественной гимнастике завершился в Баку

Мирзиеев принял главу парламента Азербайджана

Мирзиеев принял главу парламента Азербайджана

Меморандум подписали Парламентская сеть Движения Неприсоединения и Фонд тюркской культуры

Меморандум подписали Парламентская сеть Движения Неприсоединения и Фонд тюркской культуры

Президенты Азербайджана и Узбекистана поговорили по телефону

Президенты Азербайджана и Узбекистана поговорили по телефону

Сахиба Гафарова прибыла в Узбекистан с рабочим визитом

Сахиба Гафарова прибыла в Узбекистан с рабочим визитом

У стран Центральной Азии будет своя транспортная стратегия

У стран Центральной Азии будет своя транспортная стратегия

&quot;Азербайджанские авиалинии&quot; снова будут летать в Самарканд

"Азербайджанские авиалинии" снова будут летать в Самарканд

Москва, Баку, Астана и Ташкент создали энергетический квартет

Москва, Баку, Астана и Ташкент создали энергетический квартет

Россия, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан объединяются в нефтегазовой сфере

Россия, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан объединяются в нефтегазовой сфере

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы