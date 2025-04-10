Вестник Кавказа

Азербайджан посетили более 500 тыс туристов в первом квартале года

Азербайджан посетили более 500 тыс туристов в первом квартале года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане подсчитали общее число туристов за первые три месяца года, а также провели анализ турпотока по странам.

Азербайджан посетили 508 тыс туристов за первые три месяца этого года. Число путешественников упало на 1% по сравнению с началом 2024 года, сообщает депутат Вугар Байрамов. 

Сообщается, что почти 25% туристов прибыли в страну из России – это наибольшая доля от общего числа. Более 18% составили туристы из Турции, почти 11% – путешественники из Индии. 

Некоторые страны показали значительный интерес к культуре и достопримечательностям Азербайджана, число путешественников из этих стран многократно выросло. Так, в 4 раза больше прибыло туристов из Израиля. В два раза больше прибыли туристов из Таджикистана, почти вдвое вырос турпоток из Китая.

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