Вестник Кавказа

Глава МИД Ирана Аракчи обсудил с Сергеем Лавровым ход переговоров с США

Глава МИД Ирана Аракчи обсудил с Сергеем Лавровым ход переговоров с США
© Фото: МИД России
Министр иностранных дел Ирана Аракчи провел встречу с российским коллегой Лавровым, в рамках которой стороны обсудили переговорный процесс между Тегераном и Вашингтоном.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи провел переговоры с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым. Стороны обсудили ход переговоров между США и Ираном. 

"Мы обсудили очень подробно ядерную проблематику, поговорили о переговорах, которые происходят между Ираном и США, я проинформировал господина Лаврова об их ходе и содержании"

– Аббас Аракчи 

Аракчи отметил особую роль России в прошлых договоренностях по иранской ядерной программе и выразил надежду, что Москва будет будет играть важную роль в этом вопросе и в дальнейшем. 

По словам Аракчи, Лавров проинформировал его о том, что Москва будет продолжать работу в этом направлении. 

Напомним, что второй раунд консультаций Тегерана и Вашингтона по иранскому атому запланирован на 19 апреля, первый этап переговоров состоялся 12 апреля. Стороны планируют затронуть контуры нового соглашения.

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