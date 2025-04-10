Глава МИД Ирана Аракчи обсудил с Сергеем Лавровым ход переговоров с США

Министр иностранных дел Ирана Аракчи провел встречу с российским коллегой Лавровым, в рамках которой стороны обсудили переговорный процесс между Тегераном и Вашингтоном.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи провел переговоры с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым. Стороны обсудили ход переговоров между США и Ираном.

"Мы обсудили очень подробно ядерную проблематику, поговорили о переговорах, которые происходят между Ираном и США, я проинформировал господина Лаврова об их ходе и содержании"

– Аббас Аракчи

Аракчи отметил особую роль России в прошлых договоренностях по иранской ядерной программе и выразил надежду, что Москва будет будет играть важную роль в этом вопросе и в дальнейшем.

По словам Аракчи, Лавров проинформировал его о том, что Москва будет продолжать работу в этом направлении.

Напомним, что второй раунд консультаций Тегерана и Вашингтона по иранскому атому запланирован на 19 апреля, первый этап переговоров состоялся 12 апреля. Стороны планируют затронуть контуры нового соглашения.