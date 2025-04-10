Президент Ирана приедет в Азербайджан 28 апреля

Иранский президент Масуд Пезешкиан совершит государственный визит в Азербайджан 28 апреля. Вместе с ним в Баку прибудет делегация из 120 человек.

Иранская сторона рассказала подробности готовящегося государственного визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан.

По словам заместителя председателя Палаты торговли, промышленности, горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства ИРИ Хусейн Пирмоаззена, выступавшего на заседании Совета по диалогу правительства и частного сектора, Пезешкиан приедет в Баку 28 апреля.

Президента Ирана будет сопровождать делегация из 120 человек, в составе которой будут представители частного сектора, участники межпарламентской группы дружбы Баку и Тегерана, губернаторы четырех северо-западных провинций Исламской Республики.

Пирмоаззен уточнил, что цель визита – расширение двустороннего экономического сотрудничества, а также согласование новых визитов представителей частного сектора.

При этом акцент будет сделан в том числе на таком проекте, как запуск моста Агбенд-Калала: он будет играть важную роль в азербайджано-иранской торговле.

Стоит отметить, что ранее сообщалось: в ходе визита Пезешкиана в Баку пройдет Азербайджано-иранский бизнес-форум. Кроме того, будут подписаны важные документы.