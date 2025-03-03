Роспотребнадзор запретил отдых на пляжах Анапы

Состояние пляжей и морской воды в Анапе, а также в Темрюкском районе не соответствует нормам, но в целом, по данным Роспотребнадзора, отдых в 2025 году там вполне возможен.

Купаться в море и загорать на пляжах в Анапе и в Темрюкском районе, по состоянию на данный момент, нельзя, так как их показатели выходят за рамки допустимых санитарных норм, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, речь идет о 141 пляже в Анапе и девяти пляжах в Темрюке. Все они, отметила глава ведомства, не могут быть использованы для летнего оздоровления и отдыха – по крайней мере, такова ситуация на сегодня день.

"Но вместе с тем в этой зоне качество питьевой воды, качество воды в водоисточнике, качество продуктов питания и атмосферного воздуха соответствует всем требованиям, и зона рекреации может быть использована без использования пляжа и глади морской воды"

– Анна Попова

Руководитель службы заверила, что пробы воздуха и воды будут и далее активно отбираться в зоне Анапы и Темрюка. Очистка этих зон от мазута продолжается. Поэтому, пояснила Попова, когда она даст свои плоды и показатели пляжей и моря будут улучшаться, Роспотребнадзор примет все необходимые меры.