Роспотребнадзор запретил отдых на пляжах Анапы

Купаться в море и загорать на пляжах в Анапе и в Темрюкском районе, по состоянию на данный момент, нельзя, так как их показатели выходят за рамки допустимых санитарных норм, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, речь идет о 141 пляже в Анапе и девяти пляжах в Темрюке. Все они, отметила глава ведомства, не могут быть использованы для летнего оздоровления и отдыха – по крайней мере, такова ситуация на сегодня день.
"Но вместе с тем в этой зоне качество питьевой воды, качество воды в водоисточнике, качество продуктов питания и атмосферного воздуха соответствует всем требованиям, и зона рекреации может быть использована без использования пляжа и глади морской воды"
– Анна Попова
Руководитель службы заверила, что пробы воздуха и воды будут и далее активно отбираться в зоне Анапы и Темрюка. Очистка этих зон от мазута продолжается. Поэтому, пояснила Попова, когда она даст свои плоды и показатели пляжей и моря будут улучшаться, Роспотребнадзор примет все необходимые меры.