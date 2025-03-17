Вестник Кавказа

Стадион "Краснодара" станет "Ozon Ареной"

Стадион "Краснодара" станет "Ozon Ареной"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Арена футбольного "Краснодара" и одна из главных достопримечательной столицы Кубани получит новое название в рамках соглашения с популярным маркетплейсом.

Стадион футбольного клуба "Краснодар" переименуют в "Ozon Арену". Новое название спортивное сооружение получит 1 мая этого года, передает пресс-служба футбольного клуба. 

Сообщается, что переименование является частью сотрудничества с компанией Ozon, которое продлится до 2029 года. Партнерство также предполагает ряд совместных проектов в различных сферах, в том числе социальной. 

Отмечается, что футболисты краснодарского клуба с нового сезона 2025/26 будут выходит на поле в футболке с логотипом компании.   

Стоимость контракта футбольного клуба с маркетплейсом не разглашается.

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