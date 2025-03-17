Стадион "Краснодара" станет "Ozon Ареной"

Арена футбольного "Краснодара" и одна из главных достопримечательной столицы Кубани получит новое название в рамках соглашения с популярным маркетплейсом.

Стадион футбольного клуба "Краснодар" переименуют в "Ozon Арену". Новое название спортивное сооружение получит 1 мая этого года, передает пресс-служба футбольного клуба.

Сообщается, что переименование является частью сотрудничества с компанией Ozon, которое продлится до 2029 года. Партнерство также предполагает ряд совместных проектов в различных сферах, в том числе социальной.

Отмечается, что футболисты краснодарского клуба с нового сезона 2025/26 будут выходит на поле в футболке с логотипом компании.

Стоимость контракта футбольного клуба с маркетплейсом не разглашается.