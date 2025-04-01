В Китае сообщили об углублении сотрудничества в энергосфере с Россией

Глава Минэнерго России находится в настоящее время с визитом в КНР. В рамках поездки он уже провел встречу с главой Госэнергоуправления и вице-премьером Госсовета.

Взаимодействие России и Китая в энергетике – значимая основа практического сотрудничества между двумя странами. Такое заявление сделал вице-премьер Госсовета КНР на встрече с главой Минэнерго РФ Сергеем Цивилевым.

Дин Сюэсян также подчеркнул, что Пекин непрерывно углубляет связи с Москвой в данной области.

"Китай твердо придерживается важных договоренностей, достигнутых лидерами двух стран в качестве основополагающих принципов, непрерывно углубляет взаимовыгодное сотрудничество в энергетической сфере, обеспечивает надежную защиту энергетической безопасности, что приносит народам обеих стран реальные выгоды"

– представитель КНР

Кроме того, он обратил внимание, что в последние годы объем торговли энергоресурсами между двумя странами превышает треть от общего объема двусторонней торговли.

Ранее в Минэнерго сообщили, что профильные ведомства РФ и КНР поговорили о расширении поставок энергоресурсов в Китай. Кроме того, обсуждались возможность реализации совместных проектов сжижения природного газа и формирование благоприятных условий для экспорта угля.

Напомним, глава российского энергетического ведомства прибыл в Китай с рабочим визитом. В четверг он пообщался с руководителем Госэнергоуправления Китая Ван Хунчжи.