В Китае сообщили об углублении сотрудничества в энергосфере с Россией

Взаимодействие России и Китая в энергетике – значимая основа практического сотрудничества между двумя странами. Такое заявление сделал вице-премьер Госсовета КНР на встрече с главой Минэнерго РФ Сергеем Цивилевым.
Дин Сюэсян также подчеркнул, что Пекин непрерывно углубляет связи с Москвой в данной области.
"Китай твердо придерживается важных договоренностей, достигнутых лидерами двух стран в качестве основополагающих принципов, непрерывно углубляет взаимовыгодное сотрудничество в энергетической сфере, обеспечивает надежную защиту энергетической безопасности, что приносит народам обеих стран реальные выгоды"
– представитель КНР
Кроме того, он обратил внимание, что в последние годы объем торговли энергоресурсами между двумя странами превышает треть от общего объема двусторонней торговли.
Ранее в Минэнерго сообщили, что профильные ведомства РФ и КНР поговорили о расширении поставок энергоресурсов в Китай. Кроме того, обсуждались возможность реализации совместных проектов сжижения природного газа и формирование благоприятных условий для экспорта угля.
Напомним, глава российского энергетического ведомства прибыл в Китай с рабочим визитом. В четверг он пообщался с руководителем Госэнергоуправления Китая Ван Хунчжи.