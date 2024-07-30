Грузия начнет поставлять мед в Китай

На китайский рынок начнет поступать натуральный мед из Грузии. Соглашение об этом подписано сегодня официальными лицами в Тбилиси.

Грузинский мед будет экспортироваться в КНР. Глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили и замминистра коммерции Китая Лин Цзы подписали в пятницу соответствующее соглашение.

Подписание документа состоялось в рамках заседания девятой совместной грузинско-китайской Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Встреча прошла в Тбилиси. Стороны обсудили возможности углубления свободной торговли, инвестиционные отношения, аспекты сотрудничества в логистической, транспортной, энергетической и других сферах. Также была отмечена роль Грузии в развитии Срединного коридора - Транскаспийского международного транспортного маршрута.