Вестник Кавказа

Грузия начнет поставлять мед в Китай

Банка мёда
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
На китайский рынок начнет поступать натуральный мед из Грузии. Соглашение об этом подписано сегодня официальными лицами в Тбилиси.

Грузинский мед будет экспортироваться в КНР. Глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили и замминистра коммерции Китая Лин Цзы подписали в пятницу соответствующее соглашение.

Подписание документа состоялось в рамках заседания девятой совместной грузинско-китайской Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Встреча прошла в Тбилиси. Стороны обсудили возможности углубления свободной торговли, инвестиционные отношения, аспекты сотрудничества в логистической, транспортной, энергетической и других сферах. Также  была отмечена роль Грузии в развитии Срединного коридора - Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1310 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Китайский язык станет вторым иностранным в Грузии

Китайский язык станет вторым иностранным в Грузии

Грузия и Китай начнут сотрудничать в банковской сфере

Грузия и Китай начнут сотрудничать в банковской сфере

Экспорт вина из Грузии упал на треть

Экспорт вина из Грузии упал на треть

Грузинское вино не обрело популярности в Китае

Грузинское вино не обрело популярности в Китае

Грузия будет продвигать свое вино в восьми странах

Грузия будет продвигать свое вино в восьми странах

В Тбилиси приземлился первый самолет из Урумчи

В Тбилиси приземлился первый самолет из Урумчи

&quot;Мечта&quot; обещает Грузии перезагрузку с США и Евросоюзом

"Мечта" обещает Грузии перезагрузку с США и Евросоюзом

Китай займется развитием Срединного коридора в Грузии

Китай займется развитием Срединного коридора в Грузии

Грузия и Китай нарастили грузовые авиаперевозки

Грузия и Китай нарастили грузовые авиаперевозки

Air China начнет летать в Тбилиси из Урумчи с осени

Air China начнет летать в Тбилиси из Урумчи с осени

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы