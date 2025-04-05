Сколько туристов приедут на курорты Кубани летом?

Свыше 10 млн туристов планируют принять курорты Кубани летом. В этом сезоне путешественников ожидает 11 тыс объектов вместимостью свыше 260 тыс номеров.

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края рассказало, сколько путешественников планируют принять курорты региона этим летом.

В ведомстве заявили, что сегодня Кубань активно готовится к летнему сезону. С июня по август край, как и в прошлом году, собирается принять свыше 10 млн отдыхающих.

Уточняется, что в этом сезоне для туристов подготовят 11 тыс объектов общей вместимостью более 260 тыс номеров. На лето номерной фонд курортов забронирован почти на 50%.