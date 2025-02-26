Российские туристы переориентировались с Анапы на Крым

Спрос на отдых в Крыму подскочил в 2 раза, по данным российских туроператоров. Они связывают это с переориентированием россиян с Анапы и низкими ценами в сравнении с Краснодарским краем и Абхазией.

Туроператоры зафиксировали двукратный рост спроса на отдых в Крыму. Туристы решили переориентироваться на них с Анапы из-за ситуации с мазутом, рассказали в РСТ.

Компания "Мультитур" выявила, чем ближе курортный сезон, тем заметнее становится переориентация путешественников.

"По Анапе продажи упали практически вдвое, и очевидно, что этот спрос переориентировался на другие пляжные направления. В частности, отели нашей сети "Ателика" в Крыму загружены на лето уже на 80%, чего нельзя сказать про Краснодарский край, хотя концепция у всех гостиниц сети одинаковая"

- директор по продукту компании "Мультитур" Евгения Кизей

На высокий спрос на отдых в Крыму, помимо Анапы, влияют привлекательные цены. Они примерно на 20% ниже, чем в аналогичных отелях Кубани и даже Абхазии.

По информации компании "Интурист", Крым выходит в топ-5 наиболее востребованных направлений у туристов на майские праздники.

"В отличие от других черноморских направлений, на майские праздники отмечаем позитивную динамику продаж туров в Крым. На лето рост еще выше, продажи идут на глубину вплоть до начала октября"

- директор по связям с общественностью "Интуриста" Дарья Домостроева

Она отметила, что по опыту предыдущих лет, резкий рост спроса на отели Крыма можно будет наблюдать за неделю до майских праздников.