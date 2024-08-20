Энергоавария оставила без света Карасунский округ Краснодара

Сегодня вечером в части Краснодара наступил блэкаут – авария произошла на линиях передачи электроэнергии 6-10 кВ, оставив без электричества Карасунский округ краевой столицы.

Сегодня вечером часть Краснодара погрузилась во тьму – причиной катаклизма стали повреждения на линиях 6-10 кВ, которые повлекли за собой отключения трансформаторных подстанций в Карасунском округе города, сообщает единая дежурно-диспетчерская служба города.

"Произошло аварийное отключение электроэнергии в Карасунском округе. Без электроэнергии остались улицы: Нарыкова Виктора, Красивая, Ясеневая, Гагарина, Богатырская, Светлая, Картинная, Крайняя, Пригородная, Пшеничная, Ржаная, Трактовая, Первомайская и другие"

- ЕДДС Краснодара

Всего без электричества остались жители более 40 городских улиц, сейчас на месте работает аварийная бригада, прогнозов по срокам ликвидации аварии энергетики пока не дают, передает "Интерфакс".

Также пока не ясно точное число отключенных потребителей.