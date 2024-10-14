Вестник Кавказа

Кадры для курорта "Мамисон" начали готовить в Северной Осетии - Кавказ.рф

Кадры для курорта "Мамисон" начали готовить в Северной Осетии - Кавказ.рф
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Растущим и строящимся горным курортах Северного Кавказа вскоре потребуются тысячи квалифицированные сотрудники. Их подготовка стартовала в Северной Осетии.

В Северной Осетии начинается подготовка кадров для «Мамисона» и других кавказских курортов, сообщает Кавказ.рф.

Пилотный проект образовательного кластера будет работать на базе Владикавказского политехнического техникума и в рамках проекта «Профессионалитет». Соглашение об открытии программы подписали сегодня при участии главы Северной Осетии Сергея Меняйло и замглавы Минэконразвития РФ Сергея Назарова.  Документ подписали гендиректор Кавказ.рф Андрей Юмшанов и глава Минобрнауки региона Элла Алибекова.

«На фоне общего взрывного роста турпотока на Северный Кавказ растет и популярность республики. И с предстоящим запуском «Мамисона» профессионалов здесь понадобится в разы больше. Мы уже открыли 200+ вакансий на курорте, а мультипликативный эффект потребует ещё больше умелых рук»

– Кавказ.рф

По предварительным оценкам, до 2023 года кавказским курортам потребуется 14 тыс кадров, также нужны будут тысячи профессионалов в смежных отраслях - около 20 тыс человек.

«Поэтому позднее планируем распространить опыт осетинского пилота на все субъекты и приоритетные отрасли экономики СКФО»

– Кавказ.рф

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