Что нового возвели на строящемся «Мамисоне»?

На курорте «Мамисон» в Северной Осетии завершаются работы по монтажу канатных дорог. Также идут строительство сервисного центра и укладка асфальта.

На северо-осетинском курорте «Мамисон заканчиваются работы по монтажу двух канатных дорог, ведется протяжка канатов, сообщает телеграм-канал «Кавказ.РФ».

Отмечается, что одна канатка будет гондольной М-1, а вторая — кресельной М-2. Кабинки на первой дороге ждут своей очереди на монтаж, а на второй дороге началась протяжка канатов.

Помимо этого, продолжается строительство многофункционального сервисного центра. На открытой трехуровневой плоскостной парковке уложен асфальт.

Кроме того, завершается прокладка инженерных сетей. Резиденты курорта готовят площадки под домики-глэмпинги.