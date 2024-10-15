Вестник Кавказа

Два дома горели в Кизляре

Два дома горели в Кизляре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Достаточно крупный пожар произошел сегодня вечером в Кизляре. Пламя охватило два дома, стоящих друг рядом с другом. Огнеборцы оперативно справились с ЧП.

Крупное возгорание произошло сегодня поздним вечером в Кизляре, детали происшествия рассказали в МЧС Дагестана.

Сигнал о пожаре поступил на номер экстренных служб 112. Местом событий оказалась улица Грозненская, район дома 116. Там пылали два дома, каждый в один этаж, стоящие вплотную друг к другу.

В четверть девятого пожара удалось локализовать. Его площадь составила 200 кв м.

Еще через 15 минут пожарные ликвидировали открытое горение.

В результате разгула огненной стихии никто не пострадал. Сведений о причине пожара не сообщается.

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