Выборы в Грузии 2024: правительство объявило выходной

День, предшествующий парламентским выборам в Грузии в 2024 году, станет выходным. Такое решение приняло правительство страны. В пресс-службе Кабмина назвали и причину.

Жителей Грузии ждет внеочередной выходной день в связи с выборами в парламент страны. Соответствующий документ издало правительство Грузии.

Согласно ему, нерабочим днем станет пятница 25 октября 2024 года, то есть день перед выборами в парламент. Они назначены на 26 октября., выходным днем.

Соответствующее обращение в правительство направил ЦИК Грузии. В комиссии пояснили, что многие избирательные участки находятся в образовательных учреждениях, таких как школы и детские сады, а также в административных зданиях. Для подготовки их к выборам и понадобится выходной.