Вестник Кавказа

Выборы в Грузии 2024: правительство объявило выходной

Выборы в Грузии 2024: правительство объявило выходной
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
День, предшествующий парламентским выборам в Грузии в 2024 году, станет выходным. Такое решение приняло правительство страны. В пресс-службе Кабмина назвали и причину.

Жителей Грузии ждет внеочередной выходной день в связи с выборами в парламент страны. Соответствующий документ издало правительство Грузии.

Согласно ему, нерабочим днем станет пятница 25 октября 2024 года, то есть день перед выборами в парламент. Они назначены на 26 октября., выходным днем.

Соответствующее обращение в правительство направил ЦИК Грузии. В комиссии пояснили, что многие избирательные участки находятся в образовательных учреждениях, таких как школы и детские сады, а также в административных зданиях. Для подготовки их к выборам и понадобится выходной.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1340 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

&quot;Грузинская мечта&quot; агрессивно защищается – Иванишвили

"Грузинская мечта" агрессивно защищается – Иванишвили

Депутат &quot;Мечты&quot; назвала Зурабишвили ненадежным политиком

Депутат "Мечты" назвала Зурабишвили ненадежным политиком

Революция роз в Грузии: почему произошла и откуда пошло такое название

Революция роз в Грузии: почему произошла и откуда пошло такое название

Единое национальное движение: что думает о России партия Саакашвили в Грузии

Единое национальное движение: что думает о России партия Саакашвили в Грузии

Парламент Грузии обвинил президента в антиконституционных действиях

Парламент Грузии обвинил президента в антиконституционных действиях

&quot;Грузинская мечта&quot;: отношение к России и шансы на победу

"Грузинская мечта": отношение к России и шансы на победу

Наблюдать за парламентскими выборами в Грузии будет рекордное число организаций

Наблюдать за парламентскими выборами в Грузии будет рекордное число организаций

Парламентские выборы 2024: что ждет Грузию 26 октября?

Парламентские выборы 2024: что ждет Грузию 26 октября?

&quot;Мечта&quot; назвала оторванным от реальности упрек Борреля

"Мечта" назвала оторванным от реальности упрек Борреля

Протестующие жители Шукрути прекратили голодовку

Протестующие жители Шукрути прекратили голодовку

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы